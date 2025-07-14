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19:03, 14 июля 2025Мир

Трамп назвал разговоры с Путиным очень приятными

Трамп: Мои беседы с Путиным всегда были очень приятными
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал приятными разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я часто разговариваю с ним о том, как это сделать (достичь сделки по Украинеприм. «Ленты.ру»). Я каждый раз кладу трубку и думаю, что это был приятный телефонный разговор... Мои беседы с ним всегда были очень приятными. Я думаю: "Разве это был не очень приятный разговор?"» — сказал он.

Трамп выразил недовольство, что после разговоров Россия все равно наносит удары по целям на Украине.

«Когда такое происходит три или четыре раза, начинаешь понимать: разговоры ничего не значат», — возмутился глава Белого дома.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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