Трамп объявил об импортных пошлинах для Индии

Трамп: С 1 августа в отношении Индии вводятся пошлины в 25 процентов

С 1 августа в отношении Индии вводятся импортные пошлины в 25 процентов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на странице в своей социальной сети TRUTH Social.

В ответ на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией» тарифы охватят все товары из Индии.

«Индия будет платить пошлину в 25 процентов, а также штраф за вышеуказанные действия, начиная с первого августа», — пообещал Трамп.

По словам американского лидера, Вашингтон на протяжении многих лет вел относительно небольшой бизнес с Нью-Дели. Причиной тому были «чрезмерно высокие тарифы» и обременительные торговые барьеры по сравнению с прочими странами.

Ранее другой член БРИКС, Бразилия, против которой Трамп пообещал с 1 августа установить импортную пошлину в 50 процентов, решила ввести ответные меры — приостанавливать концессии для американских фирм, инвестиции и обязательства, связанные с правами интеллектуальной собственности. Как заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия не будет сожалеть, а сосредоточится на поиске других торговых партнеров, которые не выдвигают ей ультиматумы.