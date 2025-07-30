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14:34, 30 июля 2025Экономика

Одна страна БРИКС отреагировала на угрозы американских пошлин

Да Силва: Бразилия будет искать других партнеров в случае введения США пошлин
Вячеслав Агапов

Фото: Adriano Machado / Reuters

В случае, если США введет пошлины, Бразилия не будет сожалеть, а сосредоточится на поиске других торговых партнеров. Так отреагировал на угрозу тарифов президент страны-члена БРИКС Луис Инасиу Лула да Силва, его слова приводит New York Times

Ранее американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social пообещал с 1 августа установить импортную пошлину в 50 процентов на все товары из Бразилии. При этом он уже грозился добавить тариф в 10 процентов для всех государств, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС.

«Я не буду убиваться по поводу произошедшего. Если США не хотят покупать что-то наше, мы будем искать того, кто захочет», — прокомментировал заявления Трампа да Силва.

За попытки Трампа развязать торговую войну придется расплачиваться американцам, которые столкнутся с повышением цен на кофе, говядину, апельсиновый сок и другие продукты, значительная часть которых импортируется из Бразилии.

«Ни американский, ни бразильский народ этого не заслуживают. Потому что мы переходим от взаимовыгодных дипломатических отношений, длившихся 201 год, к политическим отношениям, в которых проигрывают обе стороны. Когда у вас возникают коммерческие или политические разногласия, вы берете телефон, назначаете встречу, разговариваете и пытаетесь решить проблему. Чего вы не делаете, так это не облагаете налогом и не выдвигаете ультиматумы», — добавил глава государства.

Бразилия уже подготовила перечень ответных мер, которые могут принять в случае установки тарифов со стороны США. Принятый ранее закон позволит приостанавливать концессии для американских фирм, инвестиции и обязательства, связанные с правами интеллектуальной собственности. Указ, подписанный да Силвой, также обязывает создать межведомственный комитет по переговорам и экономическим и торговым контрмерам для защиты национальной экономики.

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