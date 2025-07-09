Трамп ввел 50-процентные пошлины против одной страны

С 1 августа США введут импортную пошлину для Бразилии в размере 50 процентов

С 1 августа США введут импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо американского президента Дональда Трампа.

«Начиная с первого августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50 процентов на все бразильские товары», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп объявил, что вводит 25-процентную пошлину на любые товары из Японии и Южной Кореи. По его словам, настало время положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих государств.