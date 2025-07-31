Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:35, 31 июля 2025Экономика

От российской нефти начал отказываться один из крупнейших покупателей

Reuters: Индийские НПЗ перестали покупать нефть у России из-за угроз Трампа
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

На прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии перестали покупать российскую нефть, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил торговым партнерам Москвы 100-процентными пошлинами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По его данным, речь идет о таких предприятиях, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Отмечается, что государственные нефтеперерабатывающие компании контролируют более 60 процентов от общего объема соответствующих мощностей Индии. Агентство также напомнило, что Индия — третий по величине импортер нефти в мире, а также крупнейший покупатель российской нефти, поставляемой морем.

Материалы по теме:
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022

Ранее Трамп сказал, что ему нет дела до российско-индийских торгово-экономических связей и что оба государства «могут погубить свои мертвые экономики». Этому предшествовало заявление посла Индии в Великобритании о том, что Индия не станет отказываться от российской нефти, несмотря на призывы Запада. По его словам, Нью-Дели будет руководствоваться своими национальными интересами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это четкое послание Трампу». Еще одна страна признала новые регионы России. Что об этом известно?

    Удар по военному складу в Краматорске попал на видео

    Россию предупредили о возможной эскалации напряженности в Беринговом проливе

    Суд определился с задержанным российским журналистом

    Россиянка ответит за смерть грудной дочери из-за действий четырехлетнего сына в ванной

    В Госдуме рассказали подробности о взятии Часова Яра

    В России врачи спасли пациента с «электрическим штормом» в сердце

    В США заявили о превращении Трампа из миротворца в разжигателя войны

    Трампа призвали к нормализации отношений с Россией

    Российские военные стали свидетелями истерики бойцов ВСУ и рассказали об услышанном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости