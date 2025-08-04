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04:04, 4 августа 2025Экономика

Индию предупредили о колоссальных убытках из-за угроз Трампа

Аналитики Kpler: Индия понесет многомиллиардные убытки при отказе от нефти из РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Индия может понести многомиллиардные убытки в случае реагирирования на угрозы США и отказа от нефти из России. Об этом предупредили аналитики центра Kpler, пишет Economic Times.

Сейчас российские компании покрывают до 40 процентов потребностей Индии в нефти. Если Нью-Дели пойдет согласится на требование американского президента Дональда Трампа и перестанет закупать нефть, то расходы Индии на импорт углеводоровов вырастут на 9-11 миллиардов долларов. При этом в случае скачка цен на нефть из-за новых антироссийских санкций финансовые потери Индии окажутся еще выше.

Ранее в индийском правительстве заверили, что Индия продолжает закупать российскую нефть. Процесс проходит в рамках норм международного права. Кроме того, в Нью-Дели указали, что данные закупки внесли позитивный вклад в энергобезопасность всего мира.

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