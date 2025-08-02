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18:18, 2 августа 2025Экономика

В Индии не испугались угроз Трампа и решили закупать нефть у России

NYT: Индия продолжит закупать нефть у России, несмотря на угрозы Трампа
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Индия продолжит закупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на индийских чиновников.

Отмечается, что власти Индии не давали никакого распоряжения нефтяным компаниям о прекращении закупок нефти из России.

«В Индии растет понимание того, что ее лидеры не должны позволять все более непредсказуемой политике США влиять на их решения в отношении жизненно важных поставок энергоресурсов для огромного населения страны», — говорится в материале.

Ранее в индийском правительстве заверили, что Индия продолжает закупать российскую нефть. Процесс проходит в рамках норм международного права. Кроме того, в Нью-Дели указали, что данные закупки из России внесли позитивный вклад в энергобезопасность всего мира.

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