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11:11, 2 августа 2025Мир

В Индии сообщили о продолжении закупок российской нефти

ТАСС: Индия продолжает закупать российскую нефть
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom  

Индия продолжает закупать российскую нефть. Процесс проходит в рамках норм международного права. На это указало ТАСС со ссылкой на источник в индийском правительстве.

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков», — отмечается в публикации.

По данным агентства, эти закупки в Индии считают законными, а дальнейшие решения о поставках будут зависеть прежде всего от экономических факторов, в том числе цены на российские энергоресурсы. Кроме того, в Нью-Дели указали, что данные закупки из России внесли позитивный вклад в энергобезопасность всего мира.

Ранее в Индии опровергли информацию о приостановке импорта российской нефти. По данным ТАСС, подобных указаний от индийских властей не поступало.

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