В Индии сочли заявления США по закупкам нефти из России не поддающимися логике

Глава МИД Индии Джайшанкар счел заявления США о закупках нефти из РФ нелогичными

Резкое повышение импортных пошлин США в отношении индийских товаров из-за продолжающихся закупок азиатской страной российской нефти не поддается логическому объяснению. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Индии Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.

По его словам, представители Вашингтона до резкого ужесточения таможенной политики неоднократно просили индийские власти сделать все возможное, чтобы не допустить опасного дисбаланса на глобальном энергетическом рынке. Речь тогда шла в том числе о продолжении закупок российской нефти.

Теперь же власти США ставят это обстоятельство Индии в укор, так как подобного рода закупки якобы способствуют затягиванию конфликта на Украине. «Честно говоря, мы очень озадачены логикой аргументов американских властей», — посетовал Джайшанкар, указав на противоречия в политике Белого дома.

Кроме того, глава индийского ведомства задался вопросом, почему Вашингтон до сих пор не пошел на аналогичные шаги (резкое повышение импортных пошлин) в торговле с Китаем, являющимся крупнейшим покупателем российского сырья, и Евросоюзом, ряд стран-участниц которого также продолжают приобретать сырье из России в достаточно больших объемах.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары в начале августа 2025 года. К концу последнего летнего месяца суммарные тарифы для азиатской страны поднимутся до 50 процентов от таможенной стоимости. Поводом для резкого ужесточения торговой политики послужило игнорирование Нью-Дели призывов прекратить закупки российского сырья.

После объявления о повышении пошлин индийские государственные НПЗ взяли паузу в закупках нефти из РФ. Однако вскоре они решили возобновить импорт. Покупателями, в частности, выступили Indian Oil и Bharat Petroleum. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что власти страны будут готовы заплатить высокую цену в результате резкого повышения американских пошлин и сделают все возможное ради защиты национальных интересов. Речь шла в том числе о продолжении закупок российского сырья.