14:43, 23 августа 2025

Индийский министр заявил об отсутствии обсуждений с США закупок российской нефти

Глава МИД Индии: США до введения тарифов не просили прекратить закупку нефти РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Amit Dave / Reuters

Соединенные Штаты до объявления о введении повышенных импортных тарифов никогда не просили Индию прекратить покупку нефти у России. Об этом заявил глава МИД азиатского государства Субраманьям Джайшанкар, которого цитирует ТАСС.

Министр поделился, что в 2022 году, когда страны Запада ввели антироссийские санкции, связанные в том числе с закупками углеводородов, «существовала глубокая обеспокоенность в мире из-за роста цен на нефть», на фоне которой представители американских властей в ходе «ряда разговоров» отмечали, что их устраивает стабилизирующий цены индийский импорт нефти из РФ. В дальнейшем, по его словам, эта тема не обсуждалась. В том числе «не было никаких разговоров с представителями нынешней администрации США, которые говорили бы: "Не делайте этого"», — сказал Джайшанкар.

«Мы покупаем нефть для стабилизации нефтяных рынков. Да, это в наших национальных интересах. Мы никогда не делали вид, что это не так. Но мы также говорим, что это отвечает глобальным интересам», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, назвав введение американских пошлин несправедливым и неоправданным.

Ранее на этой неделе в ходе совместной пресс-конференции с ним министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Нью-Дели заинтересованы в реализации совместных проектов, в том числе связанных с добычей энергоносителей на территории России.

США 6 августа вдвое увеличили пошлины на импорт товаров из Индии, подняв их до 50 процентов. В настоящее время это не привело к отказу страны от закупок нефти в РФ. В частности, на днях стало известно, что индийские госкомпании возобновили их после небольшой паузы.

