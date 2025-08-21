Лавров высказался о совместной с Индией добыче ресурсов в России

Лавров: РФ и Индия заинтересованы в совместной добыче энергоносителей

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Москва и Нью-Дели заинтересованы в реализации совместных проектов, связанных с добычей ресурсов на территории России. Заявления министра, которые приводит ТАСС, прозвучали на совместной с его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром пресс-конференции.

«У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы реализовывать совместные проекты по добыче энергоносителей в том числе в Российской Федерации — на Дальнем Востоке и на арктическом шельфе», — сказал Лавров.

Накануне стало известно, что индийские госкомпании после небольшой паузы возобновили закупки российской нефти, несмотря на действия США.

В феврале 2024 года министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури отмечал, что некоторые компании из страны хотели бы приобрести активы по добыче нефти в России, и стороны обсуждают множество проектов в энергетике. Говоря о наращивании Индией закупок углеводородов в РФ, он указывал, что на Западе из-за этого «должны быть счастливы», поскольку столь масштабный импорт стабилизирует мировой энергетический рынок.