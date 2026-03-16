Оглашено решение суда для расправившегося с предпринимательницей в Москве футболиста

В Москве суд арестовал футболиста Секача, признавшегося в убийстве женщины

В Москве суд арестовал 20-летнего футболиста Даниила Секача, признавшегося в расправе над предпринимательницей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в городской прокуратуре.

Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений») и части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованный группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшего»). На заседании спортсмен возражал против заключения под стражу и просит избрать ему другую меру пресечения — домашний арест.

Как сообщает ТАСС, он заключен под стражу до 15 мая.

По данным правоохранителей, вечером 13 марта по указу мошенников Секач пришел в квартиру дома, расположенного на Строгинском бульваре. Он позвонил в домофон и сказал кодовое слово — ему открыла 16-летняя дочь хозяйки квартиры. Она также выполняла указания телефонных аферистов и воспринимала молодого человека как некоего стажера силового ведомства. По указу злоумышленников она отвлекала мать, пока в это время фигурант начал вскрывать сейф.

В ведомстве рассказали, что, увидев в квартире женщину, футболист взял нож и избил ее, пытаясь узнать код от сейфа. В результате от полученных ударов она не выжила. Поняв это, Секач вскрыл сейф, похитил оттуда деньги на сумму более одного миллиона рублей и ценности, затем все это выбросил в окно по указанию звонившего.

Ранее сообщалось, что молодой человек сутки провел в квартире москвички после расправы над ней, пока телефонные мошенники не разрешили ему уйти с места преступления.