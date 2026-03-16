Российский футболист сутки провел с телом женщины

СК просит об аресте футболиста Секача, обвиняемого в убийстве москвички

20-летний футболист Даниил Секач сутки провел в квартире москвички после расправы над ней, пока телефонные мошенники не разрешили ему уйти с места преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек также удерживал несовершеннолетнюю дочь своей жертвы — чтобы дать время второму курьеру вывезти похищенные из сейфа деньги. Секач пришел в квартиру предпринимательницы Екатерины Ч. с полным набором для взлома, который он получил от мошенников. Во время вскрытия сейфа болгарка сломалась, о чем молодой человек сообщил куратору. Тот оперативно отправил курьерской доставкой новый инструмент, который был оставлен у двери в квартиру. Воспользовавшись им, Секач вытащил из сейфа 14,6 тысячи долларов и ювелирные украшения. Похищенное он выбросил в окно, где их подобрал подосланный мошенниками курьер. Его сейчас разыскивают полицейские.

Следственный комитет (СК) России предъявил молодому человеку обвинение по двум статьям 105 («Убийство») и 162 («Разбой») УК РФ. В Хорошевский суд Москвы направлено ходатайство об аресте обвиняемого.

Секач признал вину и пояснил, что более месяца назад ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и под угрозой привлечения к ответственности убедили участвовать в «оперативном мероприятии». По версии следствия, 13 марта обвиняемый, находясь под влиянием телефонных мошенников, вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами, пришел в квартиру на Строгинском бульваре. Там находилась 16-летняя дочь хозяйки, также введенная в заблуждение аферистами.

Действуя по инструкции злоумышленников и полагая, что участвует в операции правоохранителей, футболист начал вскрывать сейф. В этот момент в квартиру зашла мать девушки. Мошенники потребовали от Секача заставить женщину назвать код от сейфа. Он напал на нее, нанес множественные удары руками, а затем не менее двух ударов ножом.