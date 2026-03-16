Появились новые подробности о расправе футболиста над предпринимательницей в Москве

В Москве футболист Секач признался в убийстве по заданию аферистов

В Москве 20-летний футболист Даниил Секач признался в расплаве над предпринимательницей по заданию аферистов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Мужчине предъявили обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. Он пояснил, что более месяца назад ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и под угрозой привлечения к ответственности убедили участвовать в «оперативном мероприятии».

По версии следствия, 13 марта обвиняемый, находясь под влиянием телефонных мошенников, вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами, пришел в квартиру на Строгинском бульваре. Там находилась 16-летняя дочь хозяйки, также введенная в заблуждение аферистами.

Действуя по инструкции злоумышленников и полагая, что участвует в операции правоохранителей, фигурант начал вскрывать сейф. В этот момент в квартиру зашла мать девушки. Мошенники потребовали от мужчины заставить женщину назвать код от сейфа. Обвиняемый напал на потерпевшую, нанес ей множественные удары руками, а затем не менее двух ударов ножом.

После преступления фигурант вскрыл сейф и похитил более двух тысяч долларов и другие ценности, которые по указанию кураторов выбросил в окно. На следующий день мошенники разрешили отпустить несовершеннолетнюю и покинуть квартиру.

Ранее сообщалось, что футболист приотворился полицейским.