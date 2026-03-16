Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:50, 16 марта 2026

Появились новые подробности о расправе футболиста над предпринимательницей в Москве

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве 20-летний футболист Даниил Секач признался в расплаве над предпринимательницей по заданию аферистов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Мужчине предъявили обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. Он пояснил, что более месяца назад ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и под угрозой привлечения к ответственности убедили участвовать в «оперативном мероприятии».

По версии следствия, 13 марта обвиняемый, находясь под влиянием телефонных мошенников, вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами, пришел в квартиру на Строгинском бульваре. Там находилась 16-летняя дочь хозяйки, также введенная в заблуждение аферистами.

Действуя по инструкции злоумышленников и полагая, что участвует в операции правоохранителей, фигурант начал вскрывать сейф. В этот момент в квартиру зашла мать девушки. Мошенники потребовали от мужчины заставить женщину назвать код от сейфа. Обвиняемый напал на потерпевшую, нанес ей множественные удары руками, а затем не менее двух ударов ножом.

После преступления фигурант вскрыл сейф и похитил более двух тысяч долларов и другие ценности, которые по указанию кураторов выбросил в окно. На следующий день мошенники разрешили отпустить несовершеннолетнюю и покинуть квартиру.

Ранее сообщалось, что футболист приотворился полицейским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили, что Трамп разбил две главные надежды Зеленского. О чем идет речь?

    Конкуренция спровоцировала стрельбу на трассе российского региона

    В Запорожье тысячи абонентов остались без света

    Появились подробности о продолжающейся третий день атаке дронов на Москву

    Стюардесса стала подрабатывать порномоделью и пожаловалась на выгорание

    В России предложили ввести еще один выходной

    В Италии спрогнозировали бум международного туризма Крыма

    Названы лучшие упражнения от стресса

    Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы

    Появились новые подробности о расправе футболиста над предпринимательницей в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok