20:38, 14 марта 2026

Мошенник притворился полицейским и зарезал москвичку из-за сейфа со старинными монетами

СК: 20-летний мужчина зарезал женщину и украл ценности из сейфа
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

20-летний уроженец Ставропольского края притворился полицейским, украл ценности из сейфа в квартире на северо-западе Москвы и зарезал хозяйку. Подробности преступления сообщили в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета (СК).

По предварительным данным, дверь злоумышленнику открыла 16-летняя дочь погибшей. Девушке позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили впустить в квартиру «оперативника» для проведения якобы оперативных мероприятий.

Попав внутрь, мужчина вскрыл сейф и отправил девушку на улицу, поручив ей дождаться там мать и не пускать ее домой. Когда женщина вернулась и вместе с дочерью вошла в квартиру, злоумышленник напал на нее, избил и несколько раз ударил ножом. После этого он забрал деньги и скрылся.

По данным Telegram-канала Baza, добычей злоумышленника стали ценности на несколько тысяч долларов. Жертва коллекционировала монеты времен Екатерины Второй, а также обучала нейросетям и работе в интернете.

Позже подозреваемого задержали в гостинице на Звенигородском шоссе. Им оказался 20-летний уроженец Ставропольского края. Его передали следователям, которые продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что мошенники оказывали психологическое давление и угрожали убийством школьнице из Ачинска. Девочка ушла из дома и записала видеообращение, потребовав у отца 500 тысяч рублей.

    Последние новости

    Украину объявили законной целью для атак Ирана. Какую роль сыграл Киев в войне на Ближнем Востоке?

    На подлете к Москве сбили около 40 дронов ВСУ

    Мошенник притворился полицейским и зарезал москвичку из-за сейфа со старинными монетами

    Иран раскрыл детали закрытия Ормузского пролива

    Москвичей предупредили о возвращении морозов

    Евросоюз продлил санкции для россиян из черного списка

    В Тегеране раскрыли ответ на удары США по нефтяным объектам Ирана

    В МИД Турции рассказали о расширении войны на Ближнем Востоке

    Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

    Премьер европейской страны призвал к переговорам с Россией

    Все новости
