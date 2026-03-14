Мошенник притворился полицейским и зарезал москвичку из-за сейфа со старинными монетами

СК: 20-летний мужчина зарезал женщину и украл ценности из сейфа

20-летний уроженец Ставропольского края притворился полицейским, украл ценности из сейфа в квартире на северо-западе Москвы и зарезал хозяйку. Подробности преступления сообщили в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета (СК).

По предварительным данным, дверь злоумышленнику открыла 16-летняя дочь погибшей. Девушке позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили впустить в квартиру «оперативника» для проведения якобы оперативных мероприятий.

Попав внутрь, мужчина вскрыл сейф и отправил девушку на улицу, поручив ей дождаться там мать и не пускать ее домой. Когда женщина вернулась и вместе с дочерью вошла в квартиру, злоумышленник напал на нее, избил и несколько раз ударил ножом. После этого он забрал деньги и скрылся.

По данным Telegram-канала Baza, добычей злоумышленника стали ценности на несколько тысяч долларов. Жертва коллекционировала монеты времен Екатерины Второй, а также обучала нейросетям и работе в интернете.

Позже подозреваемого задержали в гостинице на Звенигородском шоссе. Им оказался 20-летний уроженец Ставропольского края. Его передали следователям, которые продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

