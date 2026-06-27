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12:36, 27 июня 2026Экономика

Осмотренный Путиным самолет стал хитом в Индии

РИА Новости: Показанный Путину в июне самолет «Суперджет» стал хитом в Индии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Самолет Superjet («Суперджет»), в кабину которого поднимался президент России Владимир Путин, назвали хитом авиасалона в Индии. Об этом сообщает РИА Новости.

24 июня президент провел совещание по авиационной отрасли в подмосковном Жуковском, где осмотрел новейшие российские самолеты. Он также поднялся на борт полностью импортозамещенного «Суперджета» и осмотрел самолет. Журналисты агентства заявили, что представленный Путину самолет был хитом на авиасалоне в Индии.

В материале говорится, что самолет именно с этим бортовым номером вызвал большой интерес у посетителей авиасалона в индийском Хайдарабаде в январе 2026 года. В том числе, его осмотрел министр гражданской авиации Индии Рам Мохан Найду Кинджарапу — он, как и президент Путин, поднялся в кабину пилотов.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, создаваемый по программе импортозамещения систем и компонентов.

В конце июня президент России Владимир Путин назвал очень хорошим получившийся уровень новых отечественных гражданских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300. По мнению Путина, по многим позициям российская авиатехника уже превзошла западные аналоги и теперь способна успешно конкурировать с ними.

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