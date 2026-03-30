Проснувшийся на дороге в Таиланде турист впал в буйство и начал преследовать людей

Турист уснул на дороге в Таиланде, впал в буйство после внезапного пробуждения и устроил драку. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел около 9 часов утра 30 марта на Уокинг-стрит в Паттайе. Водитель такси заметил на проезжей части иностранца, который крепко спал. Мужчина решил разбудить путешественника, чтобы того не задавили машины. Однако проснувшийся турист вместо благодарности начал вести себя агрессивно и преследовать людей.

Таиландцы усмирили дебошира и вызвали полицию. Уточняется, что иностранец выкрикивал ругательства на английском языке и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибывшие на место происшествия полицейские отвезли пьяного мужчину в участок, где он начал угрожать офицерам расправой. За неадекватные действия гостю азиатской страны предъявили обвинения.

Ранее мужчина нашел на пляже в Таиланде раковину, привез ее в Россию и нарвался на штраф. 44-летнего туриста задержали в аэропорту Барнаула.