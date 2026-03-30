11:01, 30 марта 2026Путешествия

Мужчина нашел на пляже в Таиланде раковину, привез ее в Россию и нарвался на штраф

В аэропорту Барнаула задержали туриста с редкой морской раковиной из Таиланда
Алина Черненко

Фото: Федеральная таможенная служба

Мужчина во время отдыха в Таиланде нашел на пляже морскую раковину, привез ее в Россию и нарвался на штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

Уточняется, что 44-летнего туриста задержали в аэропорту Барнаула. При проведении таможенного контроля в его ручной клади обнаружили редкий морской сувенир весом более 490 граммов. Путешественник пояснил, что привез его для личной коллекции.

Материалы по теме:
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025

Экспертиза показала, что это раковина вида Тридакна максимальная, которая подпадает по действие Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Товар изъяли.

В отношении мужчины возбудили два дела об административных правонарушениях по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений.

Ранее другой турист привез из отпуска в Таиланде две головы крокодилов в багаже и попался таможенникам в аэропорту Новосибирска. Экспертиза показала, что этот вид рептилий находится под угрозой исчезновения.

    Россия выразила протест Британии

    Назван наиболее вероятный счет в матче сборной России с Мали

    Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

    Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

    Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

    На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

    Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

    Мужчина выиграл в лотерею 108 миллионов рублей благодаря наследству покойного отца

    Россияне бросились скупать препараты от аллергии

    Польша оградит себя электричеством от Украины

    Все новости
