Мужчина нашел на пляже в Таиланде раковину, привез ее в Россию и нарвался на штраф

В аэропорту Барнаула задержали туриста с редкой морской раковиной из Таиланда

Мужчина во время отдыха в Таиланде нашел на пляже морскую раковину, привез ее в Россию и нарвался на штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

Уточняется, что 44-летнего туриста задержали в аэропорту Барнаула. При проведении таможенного контроля в его ручной клади обнаружили редкий морской сувенир весом более 490 граммов. Путешественник пояснил, что привез его для личной коллекции.

Экспертиза показала, что это раковина вида Тридакна максимальная, которая подпадает по действие Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Товар изъяли.

В отношении мужчины возбудили два дела об административных правонарушениях по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений.

Ранее другой турист привез из отпуска в Таиланде две головы крокодилов в багаже и попался таможенникам в аэропорту Новосибирска. Экспертиза показала, что этот вид рептилий находится под угрозой исчезновения.

