Знаменитая актриса стала жертвой землетрясения

В Венесуэле знаменитая актриса и телеведущая Йоргелис Дельгадо стала жертвой землетрясения

В Венесуэле знаменитая актриса и телеведущая Йоргелис Дельгадо стала одной из жертв разрушительного землетрясения, которое произошло 24 июня. Об этом сообщает Need To Know.

43-летняя актриса с мужем и 14-летней дочерью находилась дома в городе Ла-Гуайра, штат Варгас, когда произошли подземные толчки. Жилой комплекс, где у Дельгадо была квартира, частично обрушился. Дочь и мужа актрисы извлекли из-под завалов живыми. Помочь Дельгадо было уже невозможно.

Актриса прославилась еще школьницей, когда сыграла центральные роли в популярнейших подростковых телесериалах 1990-х годов «День-ночь», «Немного удачи» и «Между тобой и мной». Затем она стала ведущей множества любимых в Венесуэле телешоу для детей и подростков. В 2009-м году Дельгадо завершила карьеру и посвятила себя семье.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Венесуэле снова выросло. Из под завалов были извлечены останки 589 человек.