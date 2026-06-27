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12:31, 27 июня 2026Из жизни

Знаменитая актриса стала жертвой землетрясения

В Венесуэле знаменитая актриса и телеведущая Йоргелис Дельгадо стала жертвой землетрясения
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @delgado_yorgelys

В Венесуэле знаменитая актриса и телеведущая Йоргелис Дельгадо стала одной из жертв разрушительного землетрясения, которое произошло 24 июня. Об этом сообщает Need To Know.

43-летняя актриса с мужем и 14-летней дочерью находилась дома в городе Ла-Гуайра, штат Варгас, когда произошли подземные толчки. Жилой комплекс, где у Дельгадо была квартира, частично обрушился. Дочь и мужа актрисы извлекли из-под завалов живыми. Помочь Дельгадо было уже невозможно.

Актриса прославилась еще школьницей, когда сыграла центральные роли в популярнейших подростковых телесериалах 1990-х годов «День-ночь», «Немного удачи» и «Между тобой и мной». Затем она стала ведущей множества любимых в Венесуэле телешоу для детей и подростков. В 2009-м году Дельгадо завершила карьеру и посвятила себя семье.

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Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Венесуэле снова выросло. Из под завалов были извлечены останки 589 человек.

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