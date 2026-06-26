Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло

APNews: Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 589

Число жертв разрушительного землетрясения, зафиксированного у побережья Венесуэлы на этой неделе, выросло. Об этом пишет Associated Press News.

По словам вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, на данный момент количество жертв составляет 589 человек. Кроме того, в результате стихийного бедствия оказались ранены 2,98 тысячи жителей.

Ранее стало известно, что почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясений. Серии мощных подземных толчков произошли в ночь на четверг, 25 июня. Магнитуда первого землетрясения составила 7,2, а второго — 7,5. После этого случились еще 30 подземных толчков.