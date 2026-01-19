Реклама

Причастные к расправе над пленными российскими военными предстанут перед судом

Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве 13 пленных из ВС РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Прокуратура направила в суд уголовное дело шести военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиненных в расправе над 13 пленными российскими солдатами в Харьковской области в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Речь идет о Сергее Величко, Константине Немичеве, Виталии Посохове, Артеме Субачеве, Андрее и Сергее Янголенко. Их дело будет рассматривать Московский городской суд.

По данным ведомства, все шестеро обвиняются по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 356 («Жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России») УК РФ. Предварительно, в марте 2022 года они стреляли по 15 российским военным, которые оказались в плену, на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань. Выжить из них смогли только трое.

Позже они доставили в Харьков еще пятерых пленных из числа солдат Российской армии и избили их. Издевательства не пережил один человек.

В настоящее время шестеро украинских военных заочно арестованы и объявлены в розыск. Двое из них — командиры ВСУ Константин Немичев и Сергей Величко — находятся в списке самых разыскиваемых преступников России, который МВД России обновило в 2025 году.

