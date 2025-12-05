Раскрыты имена причастных к расправе над пленными российскими военными

СК: Шесть военных ВСУ причастны к убийству 14 пленных из ВС РФ, они в розыске

Следователи заочно предъявили обвинение шести военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) в расправе над 14 пленными российскими военными в Харьковской области в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 5 декабря, сообщили в Следственном комитете (СК) России после оперативного совещания в Мариуполе.

Обвинения предъявлены С. Величко, К. Немичеву, В. Посохову, С. Янголенко, А. Янголенко и А. Субачеву. Все они объявлены в международный розыск.

Командиры ВСУ Константин Немичев и Сергей Величко находятся в списке самых разыскиваемых преступников России, который МВД России обновило в 2025 году. Они стали целями номер один для правоохранительных органов из-за жестоких пыток, которым подвергли восьмерых бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ, попавших в плен в Харьковской области в первые месяцы специальной военной операции.