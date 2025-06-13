МВД обновило список самых разыскиваемых преступников

МВД обновило список преступников, за поимку которых обещает 1 млн рублей

МВД России обновило перечень самых разыскиваемых преступников, за информацию о которых ведомство готово выплатить вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

В обновленном списке значатся 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Среди них — командиры запрещенного в России украинского батальона «Азов» Константин Немичев и Сергей Величко, которым вменяют пытки российских военнослужащих и убийства с особой жестокостью. В числе разыскиваемых также орский маньяк Валерий Андреев, подозреваемый в серии похищений, изнасилований и убийств женщин в Оренбургской области с 2006 по 2012 год.

Отмечается, что из списка исключен член свердловской ОПГ Семен Ермолинский, который, по данным СМИ, скончался в мае этого года.

Кроме того, в списке фигурируют Андрей Кузнецов, известный как келейник Силуан, который, по версии следствия, скрывался в Среднеуральском женском монастыре, и Николай Емельянов, лидер брянской ОПГ «Емеля Одесский». Также разыскиваются Владимир Кириллов, совершивший покушение на убийство председателя Самарского областного суда, и Дмитрий Мамонов, обвиняемый в убийстве с попыткой подрыва тела жертвы.

В перечне остаются Олег Тимошенко (Тимоха), фигурант серии заказных убийств и разбоев, Андрей Самойлов, подозреваемый в пяти убийствах и трех покушениях, а также Фахрудин Махмудов (Фарид), сбежавший из России главарь ОПГ. Замыкает список Владимир Шестерин, которого следствие считает причастным к убийству криминального авторитета Станислава Галкина. Он находится в розыске с 2009 года.

Ранее сообщалось, что глава МВД Турции Али Ерликая заявил о взятии под стражу разыскиваемого Россией за терроризм преступника. Уточняется, что обвиненный в международном терроризме был задержан в юго-восточной провинции Хатай.