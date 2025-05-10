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09:34, 10 мая 2025Силовые структуры

В Турции задержали разыскиваемого Россией за терроризм преступника

Глава МВД Турции Ерликая: Задержан разыскиваемый РФ за терроризм преступник
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВоры в законе:

Фото: thomas koch / Shutterstock / Fotodom  

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о взятии под стражу разыскиваемого Россией за терроризм преступника. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети X.

Уточняется, что обвиненный в международном терроризме был задержан в юго-восточной провинции Хатай. Москва объявляла его в розыск по «красному бюллетеню» Интерпола. Из данных о преступнике известны только его инициалы — Л. Р.

Кроме того, в Анталье был задержан вор в законе, разыскиваемый Грузией. Ерликая отметил, что задержанный промышлял в основном в России.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Турция депортировала в Россию злоумышленника, разыскиваемого за попытку мошенничества на 400 миллионов рублей

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