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13:03, 7 мая 2025Силовые структуры

Подозреваемого в мошенничестве на 400 миллионов в России мужчину депортировали из Турции

Турция депортировала в Россию мужчину за попытку мошенничества на 400 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

Турция депортировала в Россию злоумышленника, разыскиваемого за попытку мошенничества на 400 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30, 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в 2012 году злоумышленник мошенническим способом пытался получить право собственности на имущество трех юридических лиц, зарегистрированных на территории Нижегородской области. Общий ущерб мог составить около 400 миллионов рублей.

В 2017 году материалы передали в суд, но подсудимый не являлся на заседания, а затем скрылся за границей. После этого МВД объявило его в международный розыск. По каналам Интерпола была получена информация, что он скрывается в Турции. Его депортировали в Россию, и в столичном аэропорту Внуково он был задержан сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что Эстония депортировала в Россию желавшего уничтожения россиян ультраправого активиста.

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