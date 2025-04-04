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14:43, 4 апреля 2025Бывший СССР

Эстония депортировала в Россию желавшего уничтожения россиян ультраправого активиста

Delfi: Эстония депортировала в Россию ультраправого активиста Широкова
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эстония депортировала в Россию ультраправого активиста Максима Широкова, желавшего уничтожения россиян и поддерживавшего Украину. Об этом сообщает портал Delfi.ee.

«Максим Широков восхищался символикой Эстонского легиона СС, прославлял [лидера нацистской Германии Адольфа] Гитлера и вступил в местный фашистский клуб», — говорится в публикации.

В социальных сетях он выражал готовность к уничтожению граждан России, а в статусе указал, что «фюрер» ждет его в «Вальгалле». Известно, что Широков родился в Пскове и закончил местный государственный институт.

Пресс-служба Департамента внутренней безопасности Министерства внутренних дел Эстонии объяснила причину депортации Широкова попыткой предотвратить использования его репутации для дискредитации имиджа республики.

Ранее из Польши депортировали украинского политолога Кирилла Молчанова, критиковавшего политику украинских властей. Эксперт регулярно информировал европарламентариев и депутатов Бундестага о нарушении прав человека на Украине, а также публично выступал на эту тему.

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