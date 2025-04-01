В Польше арестовали и депортировали в Киев украинского политолога Молчанова

Украинского политолога и правозащитника Кирилла Молчанова арестовали в Польше, после чего депортировали в Киев. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Молчанов регулярно информировал европарламентариев и депутатов Бундестага о нарушении прав человека на Украине, а также публично выступал на эту тему.

«Депутаты Бундестага в благодарность за его правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, а поляки выполнили запрос киевского режима и „отработали повестку репрессий“», — написал Азаров.

Ранее полиция Словакии задержала гражданина Украины из-за возможной угрозы государственного переворота. Власти призвали депортировать его как можно скорее.