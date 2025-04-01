Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:01, 1 апреля 2025Бывший СССР

Украинского политолога депортировали из Польши

В Польше арестовали и депортировали в Киев украинского политолога Молчанова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Украинского политолога и правозащитника Кирилла Молчанова арестовали в Польше, после чего депортировали в Киев. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Молчанов регулярно информировал европарламентариев и депутатов Бундестага о нарушении прав человека на Украине, а также публично выступал на эту тему.

«Депутаты Бундестага в благодарность за его правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, а поляки выполнили запрос киевского режима и „отработали повестку репрессий“», — написал Азаров.

Ранее полиция Словакии задержала гражданина Украины из-за возможной угрозы государственного переворота. Власти призвали депортировать его как можно скорее.

    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий россиян, ограничения для мигрантов и весенний призыв. Что изменится в России с 1 апреля?

    Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

    Пережившая осаду в Курской области курица перестала есть

    Семейную ипотеку в России расширили

    Тренер СКА Ротенберг обратился с призывом к легионерам «Динамо»

    Россиянам повысили пенсии

    В России ввели новые ограничения для мигрантов

    В России вступили в силу новые штрафы для автомобилистов

    В России начался весенний призыв в армию

    Украинского политолога депортировали из Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше