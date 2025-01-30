В Словакии задержали украинца из-за угрозы переворота

Dennik N: Полиция Словакии задержала гражданина Украины из-за угрозы переворота

Полиция Словакии задержала гражданина Украины из-за возможной угрозы государственного переворота. Об этом сообщает издание Dennik N.

Председатель полиции Яна Машкарова без подробностей признала, что речь идет об украинце, которого следует депортировать «как можно скорее».

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия готовит список работавших над дестабилизацией ситуации в стране инструкторов для их выдворения. По его словам, выдворение произойдет в ближайшие дни. Также он сообщил, что будут проверены финансовые потоки, через которые спонсировалась деятельность по дестабилизации ситуации в Словакии.

