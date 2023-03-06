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10:13, 6 марта 2023Силовые структуры

Автомобиль Mercedes Малафеева разминировал робот-сапер ФСБ

ФСБ сообщила, что автомобиль Mercedes Малофеева разминировал робот-сапер
Начало событий в новости ФСБ предотвратила покушение на владельца «Царьграда» Малофеева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Автомобиль Mercedes, принадлежащий российскому бизнесмену Константину Малофееву, разминировал робот-сапер ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Предполагаемая бомба была прикреплена к днищу машины. Оперативное видео с работой робота-сапера опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как проходит разминирование взрывного устройства под автомобилем.

О предотвращении покушения на Малофеева ранее 6 марта сообщила ФСБ. Его организатором назван основатель Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, являющийся гражданином России. Он причастен к нападению на села в Брянской области и подготовке теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, который был предотвращен в августе 2022 года.

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Любовь Ширижик
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