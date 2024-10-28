Свидетель рассказала подробности спасения брянских школьников при нападении РДК

При нападении РДК Капустина на машину с брянскими школьниками их спас водитель

Во Втором западном окружном военном суде на заочном процессе над основателем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина и актера Кирилла Канахина (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) свидетельница рассказала детали спасения брянских школьников при нападении бандитов на их машину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам местной жительницы, сосед повез ее дочь-первоклассницу и еще двух детей односельчан к остановке школьного автобуса. Позже она узнала, что машину по дороге обстреляли вооруженные люди. Водителя нашли без признаков жизни, а детей в салоне не было.

Вдова мужчины рассказала, что ее муж спас их, когда во время обстрела неизвестных крикнул им падать на пол. При этом он успел развернуть автомобиль так, чтобы дети сумели укрыться от летящих пуль, но ценою собственной жизни.

По данным прокурора, члены РДК незаконно пересекли российскую границу, вторглись в два села Брянской области. Бандиты стреляли по автомобилям местных жителей, в результате чего летальные ранения получили двое водителей и пострадал ребенок. Также диверсанты заминировали приусадебные участки, при их разминировании был ранен сотрудник Росгвардии. Всего по делу планируется допросить 91 свидетеля.

Помимо Капустина с Канахиным, судят еще троих их сообщников — Александра Галанова, Алексея Огурцова (также внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Антона Зырянова. Они обвиняются по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, организации террористического сообщества, пропаганде терроризма и разбое. Сейчас все они находятся за пределами России. Им грозят пожизненные сроки лишения свободы.