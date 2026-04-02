19:20, 2 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на объяснение лидера РДК убийства гражданских в Брянской области

Сенатор Карасин заявил, что к лидеру РДК нужно относиться как к платному убийце
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

К лидеру воюющего на стороне Украины «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денису Капустину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) нужно относиться как к платному убийце, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на объяснение лидера РДК убийства гражданских в Брянской области.

«Я думаю, что за этот "непредусмотренный сценарий" надо этого человека, его соратников судить судом и расстрелять. Потому что они воюют, во-первых, против народа нашей Родины. Во-вторых, зачем-то убивают людей, причем при непонятных целях, которые преследуют», — заявил Карасин.

Сенатор добавил, что, вероятно, действия РДК сдобрены большими деньгами Запада. «У Киева своих денег уже давно нет», — отметил он.

К нему надо относиться как к платному убийце. Другого отношения нет

Григорий Карасинглава комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Капустин объяснил убийство мирных жителей во время вылазки в Брянскую область. «Автомобиль несся на полной скорости, мы перегородили дорогу, было очевидно, что они не будут останавливаться, пришлось открыть огонь», — заявил Капустин.

По его словам, убийство гражданских, которые находились в автомобиле, является «сценарием, который невозможно предусмотреть».

