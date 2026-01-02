Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 2 января 2026Бывший СССР

Украинская разведка опубликовала постановочное видео ликвидации лидера РДК

ГУР МО Украины опубликовало якобы постановочное видео ликвидации Капустина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины опубликовало постановочное видео ликвидации основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Соответствующая запись размещена в Telegram-канале ведомства.

Там говорится, что украинские разведчики «провели сложную многоэтапную спецоперацию», во время которой с помощью двух дронов инсценировали гибель лидера РДК.

Сообщения о смерти Капустина появились 27 декабря. В РДК заявили, что его смерть наступила в результате удара российского FPV-дрона в то время, когда он «выполнял боевые задачи». Каких-либо других подробностей о ситуации не приводилось.

1 января глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил об инсценировке смерти основателя РДК для выявления агентов российских спецслужб.

На следующий день военный блогер Алексей Живов указал, что даже если Капустин окажется жив, в конечном счете он все равно будет ликвидирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов принял предложение Зеленского возглавить офис президента

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Зеленский анонсировал реформу ВСУ

    В крупном городе Украины прогремели взрывы

    Бывший футболист «Спартака» назвал преимущества Майами над Москвой

    На Западе обратили внимание на отставание Европы в важном военном вопросе

    Названы последствия назначения Буданова главой офиса президента Украины

    Россиян с деньгами попросили не слушать астрологов и гадалок

    Раскрыто отношение немцев к возможному вооруженному столкновению с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok