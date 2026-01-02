Украинская разведка опубликовала постановочное видео ликвидации лидера РДК

ГУР МО Украины опубликовало якобы постановочное видео ликвидации Капустина

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины опубликовало постановочное видео ликвидации основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Соответствующая запись размещена в Telegram-канале ведомства.

Там говорится, что украинские разведчики «провели сложную многоэтапную спецоперацию», во время которой с помощью двух дронов инсценировали гибель лидера РДК.

Сообщения о смерти Капустина появились 27 декабря. В РДК заявили, что его смерть наступила в результате удара российского FPV-дрона в то время, когда он «выполнял боевые задачи». Каких-либо других подробностей о ситуации не приводилось.

1 января глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил об инсценировке смерти основателя РДК для выявления агентов российских спецслужб.

На следующий день военный блогер Алексей Живов указал, что даже если Капустин окажется жив, в конечном счете он все равно будет ликвидирован.