Военный эксперт раскрыл заказчиков убийства лидера РДК

Военный эксперт Живов: Лидера РДК Капустина ликвидируют его кураторы

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если действительно жив, а его смерть была инсценировкой, в конечном счете все равно будет ликвидирован. Об этом заявил военный блогер Алексей Живов в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По его мнению, произойти это может от рук его же кураторов.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что убийство основателя РДК было инсценировано, чтобы выявить агентов российских спецслужб.

2 января стало известно, что «воскресшего» лидера РДК переобъявили в розыск

