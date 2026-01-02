Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:26, 2 января 2026Бывший СССР

Военный эксперт раскрыл заказчиков убийства лидера РДК

Военный эксперт Живов: Лидера РДК Капустина ликвидируют его кураторы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если действительно жив, а его смерть была инсценировкой, в конечном счете все равно будет ликвидирован. Об этом заявил военный блогер Алексей Живов в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По его мнению, произойти это может от рук его же кураторов.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что убийство основателя РДК было инсценировано, чтобы выявить агентов российских спецслужб.

2 января стало известно, что «воскресшего» лидера РДК переобъявили в розыск

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атаку на резиденцию Путина объяснили страхом Зеленского перед тюрьмой. Чего хотел добиться президент Украины?

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    Россиянам рассказали о правилах использования пиротехники в праздники

    Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

    Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в российском аэропорту

    Раскрыты фразы выманивающих код от «Госуслуг» мошенников

    Военный эксперт раскрыл заказчиков убийства лидера РДК

    Атаку ВСУ на резиденцию Путина связали с Трампом

    Передачу США данных летевшего к резиденции Путина украинского дрона сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok