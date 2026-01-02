«Воскресшего» лидера РДК переобъявили в розыск

Основателя РДК Капустина переобъявили в розыск по уголовной статье

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД, передает РИА Новости.

Уточняется, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса РФ, подробности не приводятся.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что убийство основателя РДК было инсценировано, чтобы выявить агентов российских спецслужб.

В ноябре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению за организацию нападений на села в Брянской области. До этого он был заочно арестован по обвинению по статьям 275 («Госизмена»), пункту «б» части 3 статьи 205 («Попытка совершения теракта»), части 4 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.