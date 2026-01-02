Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:03, 2 января 2026Силовые структуры

«Воскресшего» лидера РДК переобъявили в розыск

Основателя РДК Капустина переобъявили в розыск по уголовной статье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД, передает РИА Новости.

Уточняется, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса РФ, подробности не приводятся.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что убийство основателя РДК было инсценировано, чтобы выявить агентов российских спецслужб.

В ноябре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению за организацию нападений на села в Брянской области. До этого он был заочно арестован по обвинению по статьям 275 («Госизмена»), пункту «б» части 3 статьи 205 («Попытка совершения теракта»), части 4 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атаку на резиденцию Путина объяснили страхом Зеленского перед тюрьмой. Чего хотел добиться президент Украины?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Премьер одной европейской страны признала свои политические ошибки

    На Украине подсчитали процент перешедших под контроль России украинских территорий

    Губернатор российского региона рассказал о последствиях атаки БПЛА

    «Воскресшего» лидера РДК переобъявили в розыск

    Финансист предрекла серьезное подорожание доллара

    Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах

    Зеленского предупредили о последствиях после атаки на резиденцию Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok