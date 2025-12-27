Стало известно о ликвидации основателя РДК

В Запорожской области ликвидировали командира РДК Капустина

В подконтрольной Киеву части Запорожской области ликвидировали командира и основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

Отмечается, что Капустин был ликвидирован ударом FPV-дрона. Это произошло в ночь на субботу, 27 декабря, в районе боевых действий.

Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что Денис Капустин и еще четыре человека причастны к расправе над жителями Брянской области. Это дело рассматривалось в заочном порядке в российском военном суде.