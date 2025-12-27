Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 27 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о ликвидации основателя РДК

В Запорожской области ликвидировали командира РДК Капустина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области ликвидировали командира и основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

Отмечается, что Капустин был ликвидирован ударом FPV-дрона. Это произошло в ночь на субботу, 27 декабря, в районе боевых действий.

Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что Денис Капустин и еще четыре человека причастны к расправе над жителями Брянской области. Это дело рассматривалось в заочном порядке в российском военном суде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли мощные ракетные удары по семи энергообъектам в Киеве. Над городом поднялось огненное грибовидное облако

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Звезды НТВ отметят новоселье.

    Реклама

    Стал известен самый любимый кофе москвичей

    «Манчестер Юнайтед» захотел купить футболиста «Реала» за 200 миллионов евро

    Тело ребенка нашли в машине подо льдом в российском регионе

    Названо лучшее время для первой чашки кофе

    Появились данные о возможном повреждении ТЭЦ в Киеве

    Автобус Москва — Брест разбился в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok