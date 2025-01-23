Назван самый популярный у россиян иностранный автобренд

«Автостат»: Haval впервые стал лидером по продажам иномарок в России

По итогам 2024 года китайский бренд Haval впервые стал лидером по продажам иномарок на российском авторынке. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В прошлом году Haval потеснил с первого места еще один китайский бренд — Chery. Суммарные продажи первого за отчетный период составили 190 624 единицы, тогда как второго — 157 040 штук. Тройку самых популярных в России иностранных брендов замкнул Geely с результатом в 149 118 единиц.

В пятерке лидеров оказались исключительно китайские бренды. Так, четвертую строчку в рейтинге самых востребованных в РФ иномарок занял Changan (106 105 штук), а на пятом месте расположился бренд Omoda (49 533). Топ-6 замкнул Exeed с результатом в 40 878 реализованных экземпляров.

Ранее аналитики агентства «Автостат» спрогнозировали, что по итогам 2024 года суммарные объемы продаж китайских автомобилей в России превысят отметку в 900 тысяч единиц. Только за первые одиннадцать месяцев в стране реализовали 848 тысяч новых легковых машин из КНР (плюс 80 процентов год к году).

За отчетный период доля автомобилей китайского производства на российском рынке выросла почти до 60 процентов. Самыми популярными у россиян брендами из КНР остались Haval, Chery, Geely и Changan. На долю этих марок пришлось в общей сложности 66 процентов от всего объема реализации китайских автомобилей в России.