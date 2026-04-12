15:24, 12 апреля 2026

Москвич взломал веб-камеру тещи и несколько лет записывал ее интимные видео

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DG FotoStock / Shutterstock / Fotodom  

В Москве 31-летний IT-специалист тайно следил за тещей и разрушил семью. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Сообщается, что москвич по имени Илья взломал веб-камеру в спальне 48-летней тещи и в течение нескольких лет копил откровенные интимные видео с ее участием. Втайне от супруги он записывал, как женщина раздевается и спит.

Так продолжалось до тех пор, пока жена Ильи не заподозрила его в измене и не залезла в его телефон. На устройстве она обнаружила папку с голыми видео своей матери, а в облаке нашла полуобнаженные фото своих подруг, присланные из отпуска и примерочных магазинов. Их мужчина также раздобыл без ведома жены.

После этой находки женщина выгнала супруга, подала на развод и потребовала вернуть долг в 600 тысяч рублей, которые тот занял у ее матери. Также женщины написали заявление в полицию по трем статьям: «нарушение неприкосновенности частной жизни» (статья 137 УК РФ), «незаконное изготовление и оборот порнографии» (ст. 242 УК РФ) и «неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272 УК РФ).

Ранее стало известно, что хакеры взломали личную почту главы Федерального бюро расследований США Кэша Пателя. Отмечается, что в интернете были опубликованы фото Пателя и другие документы.

