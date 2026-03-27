Reuters: Хакеры взломали личную почту главы ФБР Пателя

Хакеры взломали личную почту главы Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя, об этом сообщает Reuters со ссылкой на самих хакеров и заявление американского Минюста.

Издание утверждает, что хакеры из группы Handala Hack Team связаны с Ираном. Отмечается, что в интернете были опубликованы фото Пателя и другие документы.

Информацию о взломе подтвердил представитель министерства юстиции. «Он отметил, что опубликованные онлайн материалы, по всей видимости, являются подлинными», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что хакеры провели спланированную операцию и взломали государственный ключ шифрования и реестр цифровых подписей для всех ведомств государственного сектора Украины.

