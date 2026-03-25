Хакеры вскрыли шифр всего госсектора Украины

РИА Новости: Пророссийские хакеры вскрыли шифр всего украинского госсектора

Хакеры провели спланированную операцию и взломали государственный ключ шифрования и реестр цифровых подписей для всех ведомств государственного сектора Украины. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пророссийской группировке хакеров «Кибер Серп».

Уточняется, что у компьютерщиков получилось сделать взлом ключа шифрования CaaS и соответствующего реестра вместе с исходным кодом государственного шифрования компании «Сайфер». Фирма обеспечивает безопасный доступ к рабочим областям украинских госструктур, крупных банков, поставщиков, базе данных госзакупок и электронных сервисов государственных услуг.

В группировке рассказали, что хакеры смогли выгрузить закрытые шифры и исходные коды, а также ключи, применяемые для межведомственного электронного документооборота. Эту операцию специалисты назвали «взломом цифрового сердца Украины».

По словам собеседника, данным шифрованием пользуется весь украинский государственный сектор, в том числе и ключевые силовые ведомства. Журналисты узнали, что в день взлома «Сайфер» подтвердил данный факт.

Ранее пророссийский хакер взломал камеры видеонаблюдения по всей Украине. По его словам, в результате операции удалось получить доступ к более чем шести тысячам устройств.