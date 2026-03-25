Бывший СССР
21:27, 25 марта 2026

Хакеры вскрыли шифр всего госсектора Украины

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Andreev / URA.RU / Global Look Press

Хакеры провели спланированную операцию и взломали государственный ключ шифрования и реестр цифровых подписей для всех ведомств государственного сектора Украины. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пророссийской группировке хакеров «Кибер Серп».

Уточняется, что у компьютерщиков получилось сделать взлом ключа шифрования CaaS и соответствующего реестра вместе с исходным кодом государственного шифрования компании «Сайфер». Фирма обеспечивает безопасный доступ к рабочим областям украинских госструктур, крупных банков, поставщиков, базе данных госзакупок и электронных сервисов государственных услуг.

В группировке рассказали, что хакеры смогли выгрузить закрытые шифры и исходные коды, а также ключи, применяемые для межведомственного электронного документооборота. Эту операцию специалисты назвали «взломом цифрового сердца Украины».

По словам собеседника, данным шифрованием пользуется весь украинский государственный сектор, в том числе и ключевые силовые ведомства. Журналисты узнали, что в день взлома «Сайфер» подтвердил данный факт.

Ранее пророссийский хакер взломал камеры видеонаблюдения по всей Украине. По его словам, в результате операции удалось получить доступ к более чем шести тысячам устройств.

    Последние новости

    Иран угрожает перекрыть еще один стратегически важный пролив. Это может запустить цепочку шокирующих для мировой экономики ударов

    Орбан жестко высказался об Украине

    Зеленский рассказал о требовании США для получения гарантий безопасности

    Адам Кадыров выступил в Совбезе Чечни на фоне слухов о ДТП

    Зеленский предупредил об операции России против Украины

    Путин высказался о критиках СВО

    Путин назвал лидера одной страны своим другом

    Российских гандболистов допустили до международных соревнований среди юниоров

    В Германии испугались ракетных ударов Ирана

    В Госдепе отказались отвечать на неудобный вопрос об Израиле

    Все новости
