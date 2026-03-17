РИА Новости: Пророссийский хакер взломал камеры видеонаблюдения по всей Украине

Пророссийский хакер PalachPro сумел осуществить массовый взлом уличных, придомовых и скрытых камер видеонаблюдения по всей Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам хакера, в результате операции он получил доступ к более чем шести тысячам устройств. Полученная информация может помочь в отслеживании украинского вооружения и солдат, а также передвижения сотрудников администраций и силовых ведомств.

PalachPro добавил, что был получен доступ к камерам видеонаблюдения во всех регионах Украины, а также близлежащих областей вблизи линии боевого соприкосновения.

Ранее российские хакеры из группировки Dark Warios добыли секретную базу телефонных номеров офицеров ВСУ. В документе, который считался среди украинских военнослужащих строго секретным, были около 1,5 тысячи имен, фамилий и номеров стационарных телефонов, а также устройств, использующихся для специальной связи в ВСУ.