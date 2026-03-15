14:02, 15 марта 2026

Российские хакеры добыли секретный документ с данными офицеров ВСУ

Хакеры из группировки Dark Warios получили доступ к базе номеров офицеров ВСУ
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Российские хакеры из группировки Dark Warios добыли секретный базу телефонных номеров офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что в документе, который считался среди украинских военнослужащих строго секретным, были около 1,5 тысячи имен, фамилий и номеров стационарных телефонов, а также устройств, использующихся для специальной связи в ВСУ.

В частности, рассказало издание, хакеры получили доступ к номерам начальника Центрального управления инженерно-инфраструктурного обеспечения Александра Вьюнника, командующего Силами поддержки ВСУ, генерала-майора Дмитрия Гереги, начальника Главного управления логистики Генерального штаба ВСУ Николая Шевцова и других военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали украинский сервис государственных услуг «Дия». Уточнялось, что, в частности, через него украинские военные авторизуют терминалы связи Starlink.

    Последние новости

    Российская армия вступила в бой с «Азовом»

    Состояние живущего в России отца главкома ВСУ Сырского ухудшилось

    Бывшего владельца Harrods обвинили в связях с Эпштейном

    Москвичам назвали способ ориентироваться в центре без интернета

    Вероятность раскола в окружении Трампа из-за войны в Иране оценили

    Российские хакеры добыли секретный документ с данными офицеров ВСУ

    В российское село начали ходить медведи-воры

    Changan раскрыл оснащение нового брутального кроссовера Deepal для России

    Европейская страна возродит забытую технологию из-за проблем с газом

    Найден последний гражданин Советского Союза

    Все новости
