Shot: Российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия»

Российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия», об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Через это приложение украинские военные авторизуют терминалы Starlink, граждане заключают браки и подают различные заявления.

В распоряжении хакеров из группы PalachPro оказалась админ-панель сервиса, через которую собираются оценки качества и дается обратная связь по вопросам и замечаниям, а также список создателей и администраторов ресурса, уточнил канал.

Осенью прошлого года стало известно, что сервисом «Дия» пользуются порядка 23 миллионов украинцев.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировок DarkWarios и QuietSec взломали мессенджер для солдат Вооруженных сил Украины Milchat и украинский сервис электронного военного учета «Резерв+».

