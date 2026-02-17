Реклама

Интернет и СМИ
08:23, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

Российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия», об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Через это приложение украинские военные авторизуют терминалы Starlink, граждане заключают браки и подают различные заявления.

В распоряжении хакеров из группы PalachPro оказалась админ-панель сервиса, через которую собираются оценки качества и дается обратная связь по вопросам и замечаниям, а также список создателей и администраторов ресурса, уточнил канал.

Осенью прошлого года стало известно, что сервисом «Дия» пользуются порядка 23 миллионов украинцев.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировок DarkWarios и QuietSec взломали мессенджер для солдат Вооруженных сил Украины Milchat и украинский сервис электронного военного учета «Резерв+».

