18:24, 29 мая 2026Наука и техника

В Ереване заметили иранскую копию российской «Касты»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hamidreza Nikoomaram / Wikimedia

Иранскую радиолокационную станцию (РЛС) Kavosh, которую считают копией российской разработки, заметили на параде в Ереване. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

В ходе парада показали Kavosh на шасси трехосного грузовика Iveco. Отмечается, что иранская станция — это копия российской трехкоординатной РЛС дециметрового диапазона «Каста-2Е2».

39Н6Е «Каста-2Е2», которую впервые представили в 2005 году, является экспортным вариантом станции «Каста-2-2». Базовая РЛС обеспечивает обнаружение самолетов на дальности до 140 километров. В состав системы входит антенная и аппаратная машины, а также дизельная электростанция. В 2013 году Иран получил две российские «Касты-2Е2».

Ранее в мае «Рособоронэкспорт» представил новую РЛС «Гармонь-МЕ», которая способна обнаруживать воздушные цели на дальности до 60 километров.

