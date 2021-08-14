Названы сроки полета нового российского самолета «Судного дня»

Первый полет нового российского самолета, создаваемого в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Звено-3С», запланирован на 2023 год. Сроки полета российского самолета «Судного дня», известного также как «изделие 9631», сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующий контракт.

Газета напоминает, что данный самолет, создаваемый на базе лайнера Ил-96-400, будет представлять собой запасной воздушный командный пункт на случай полномасштабной ядерной войны.

«С их борта высшее военное руководство может управлять стратегическими ядерными силами и войсками по всей стране. Эксперты отмечают, что от наличия такой техники зависит возможность нанесения неотвратимого ответного удара, а значит, и весь потенциал ядерного сдерживания страны», — пишет издание.

В настоящее время строится два таких самолета. Их производством занимается Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО). На 2024 год намечены госиспытания данного самолета. Завершение всех работ по ОКР запланировано на 2027 год. Головная машина «изделия 9631» переоборудуется из Ил-96-400Т (М), находящихся на ВАСО.

В июле член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру» рассказал о достоинствах российских «самолетов «Судного дня», которые, по его словам, смогут дать сигнал о нанесении удара возмездия, даже если никого не останется в живых.