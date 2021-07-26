В России назвали условие применения самолета «Судного дня»

Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру» рассказал о достоинства российских самолетов «Судного дня». По его словам, они смогут дать сигнал о нанесении удара возмездия даже если никого не останется в живых.

В Воронеже ранее началось строительство самолета «Судного дня» — борта для управления войсками на случай ядерной войны на базе нового широкофюзеляжного Ил-96-400М. Проект носит название «Звено-3С». Начинка самолета позволит доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров. Ракеты взлетят, даже если никого не будет в живых

По словам Перенджиева, самолет будет использован только в случае нанесения ядерного удара по России. Для его запуска не требуется сигнал человека — судно взлетает автоматически.

«Этот самолет должен работать беспилотно, — объяснил эксперт. — Его принцип в том, что он должен взлететь автоматически и передать сигнал ракетам о нанесении ответного удара возмездия. В принципе, данная система у нас уже и так есть, но она постоянно совершенствуется. В данном случае мы говорим о том, что наши ракеты должны будут взлететь даже если никого из тех, кто мог бы дать сигнал, уже не будет в живых».

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Перенджиев добавил, что в России уже существуют ракеты, которые тоже взлетают автоматически и передают сигнал другим снарядам, но радиус их действия меньше, чем у разрабатываемых самолетов.

«Один борт может брать на себя больше задач, чем несколько ракет. В данном случае, мы, конечно, говорим о перестраховочной системе — если начнется война, должны будут взлететь и самолеты, и ракеты. Но их создатели добиваются того, чтобы в независимости от условий все сработало безупречно», — заключил военный эксперт.

Сейчас в Воздушно-космических силах (ВКС) России имеется четыре воздушных командных пункта на базе Ил-80. Изделие «65с», по классификации НАТО, Maxdome было разработано еще в конце 1980-х годов. Помимо своей основной функции по управлению всеми видами войск, самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства. Его летные характеристики таковы, что он может функционировать в условиях ядерной войны. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.