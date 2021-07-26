В США обозначили условие привлекательности российского Checkmate

Российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, может оказаться коммерчески привлекательным для зарубежных заказчиков, пишет американский журнал The National Interest.

В публикации издания обозначается условие, выполнение которого должно обеспечить популярность ЛТС.

«Если появится истребитель Checkmate, который сможет достичь заявленных параметров — в частности, по дальности действия, низкой стоимости и малой радиолокационной заметности, он все же может оказаться коммерчески привлекательным, даже если его цена окажется несколько выше заявленной», — пишет журнал.

Издание отмечает, что «наблюдатели должны подождать, чтобы увидеть, получит ли Checkmate государственное финансирование, необходимое для того, чтобы превратить его в нечто большее, чем просто крутую концепцию, подкрепленную эффектной маркетинговой кампанией».

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?

В июле журнал Forbes написал, что ЛТС обладает всеми признаками высотного перехватчика, основная роль которого заключается в охоте на американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В том же месяце издание Breaking Defense заметило, что заявленные технические возможности и маркетинговая стратегия продвижения на внешних рынках российского Су-75 вызывают вопросы.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.