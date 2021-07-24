В США появились «вопросы» к российскому Су-75

К российскому легкому тактическому самолету (ЛТС), известному как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, имеются «вопросы», пишет американское издание Breaking Defense.

В публикации утверждается, что ЛТС появился в качестве выгодной альтернативы самолетам JAS 39 Gripen, F-35 Lightning II и J-35. «Но есть серьезные вопросы, требующие ответа как относительно маркетинговой стратегии, так и технических возможностей самолета, которые в совокупности могут добавить Су-75 к длинному списку программ военной авиации, которые так и не нашли воплощения в экспортных поставках», — пишет издание.

Breaking Defense проводит параллели с Су-57, разработка которого предполагала получение иностранных заказов, в частности, от Индии и ОАЭ. Издание допускает, что зарубежные заказчики могут не согласиться приобретать Су-75 до тех пор, пока его не начнет эксплуатировать сама Россия.

«До первого полета нового прототипа осталось как минимум два года. Серийная версия — через пять-семь лет. И страны, которые считаются наиболее перспективными для продажи за границу, могут оказаться не в состоянии ждать так долго», — говорится в публикации.

Издание допускает, что российская промышленность не сможет произвести Су-75 с заявляемыми его разработчиками характеристиками. В частности, Breaking Defense пишет, что российские производители композитных материалов отстают от западных. Также издание напоминает о задержке в разработке двигателя второго этапа для Су-57 и утверждает, российские радары с активной фазированной антенной решеткой получаются слишком дорогими.

«Следовательно, есть основания предполагать, что полномасштабное производство Су-75 может занять гораздо больше времени, если вообще начнется когда-либо», — заключается в публикации.

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В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

В июле Breaking Defense написало, что Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) сделал еще один шаг к устранению последних преимуществ Военно-морских сил (ВМС) США, получая новый палубный стелс-истребитель, известный как J-35. Издание напомнило, что J-35, ранее известный как J-31, по внешнему виду напоминает американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, отличающийся от последнего наличием двух двигателей вместо одного. Breaking Defense отмечало, что первые версии J-31 получали российские силовые агрегаты.