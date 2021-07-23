Разведка США дала название российскому Су-75

Разведка США дала название Screamer («Крикун») российскому легкому тактическому самолету (ЛТС), известному как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, утверждает Defense Blog, ссылаясь на собственный источник.

«Разведка США назвала новый российский истребитель Screamer», — пишет издание.

Defense Blog отмечает, что подобное название ЛТС получил из-за своего большого воздухозаборника, придающего самолету особый вид.

Материалы по теме Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире «Ростех» презентовал Су-75 Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

В английском языке крикунами называют представителей семейства шпорцевых гусей, производящих чрезвычайно громкие звуки. Обычно такие животные живут в болотистых местностях и считаются вредителями сельскохозяйственных культур. Также скримером называют примитивные варианты шок-контента, например, неожиданно появляющийся страшный кадр в фильмах ужасов или видеоиграх. В этом смысле синонимом скримера может быть, в частности, пугало.