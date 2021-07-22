В США признали вред российского Су-75 американскому F-35

У российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, «есть только одна проблема — он на самом деле не летает», пишет американский журнал Popular Mechanics.

В публикации утверждается, что заявленные стоимость самолета и срок его готовности «кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой». Согласно изданию, показанное в России изделие скорее является полномасштабным макетом истребителя, чем опытным образцом.

Тем не менее в Popular Mechanics признают, что в случае, если заявленные Россией планы выполнятся, «это может навредить продажам F-35 на внешнем рынке».

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.