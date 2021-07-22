В США признали сложным оперение российского Су-75

Оперение российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») или Су-75, улучшает радиолокационную малозаметность данного истребителя, но усложняет управлением им, признает американское издание Forbes.

В публикации отмечается, что российский самолет получил V-образное оперение, которое «требует сложных систем управления полетом». «Пара цельных управляющих поверхностей, наклоненных примерно под углом 45 градусов относительно горизонтальной плоскости фюзеляжа», — пишет издание.

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Согласно Forbes, аналогичное хвостовое оперение получал истребитель YF-23, который проиграл F-22 Raptor в тендере на первый американский истребитель пятого поколения.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Тогда же главный конструктор истребителя заявил, что бортовое оборудование самолета способно атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Согласно главе госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.